В городе Мангейме на западе Германии автомобиль совершил наезд на людей. В результате происшествия погиб как минимум один человек, сообщило издание Mannheimer Morgen.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе Парадеплатц. На место ЧП направились спасательные службы. Сотрудники городского управления внутренних дел настоятельно рекомендуют гражданам не посещать центральные районы города.

13 февраля автомобиль протаранил колонну участников акции протеста, организованного профсоюзом Verdi. При этом свидетели утверждали, что машина «намеренно въехала в бастующих». Изначально сообщалось о 15 пострадавших, затем стало известно, что травмы получили 20 человек.

СМИ позднее сообщили, что полицейские задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу в Мюнхене. Им оказался 24-летний уроженец Афганистана. Этнический афганец ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из Германии депортирован не был.

Также ранее в немецком Магдебурге произошел наезд автомобилей на толпу во время рождественской ярмарки. Как сообщали власти федеральной земли Саксония-Анхальт, в результате погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Власти региона назвали произошедшее терактом.