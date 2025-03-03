Минимум 2 человека погибли в результате наезда на толпу в Мангейме

Минимум 2 человека погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме на западе Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в полиции.

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По данным правоохранителей, из-за наезда пострадали 25 человек. Травмы 15 жертв аварии медики оценивают как тяжелые.

Инцидент произошел в районе Парадеплатц 3 марта.

Правоохранители уже задержали виновника происшествия. Немецкое издание Mannheimer Morgen уточняло, что на месте происшествия работали спасательные службы. Сотрудники полиции посоветовали местным гражданам избегать поездок в центр города.