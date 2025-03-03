В Сочи мужчина ограбил магазин, угрожая ножом продавщице

В Хостинском районе Сочи оперативники по горячим следам раскрыли разбой, сообщили в пресс-службе УВД по городу-курорту.

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"Ранним утром в круглосуточный магазин ворвался неизвестный в капюшоне и маске. Угрожая продавцу ножом, он похитил из кассы 17 тысяч рублей и скрылся", - рассказали в ведомстве.

Видео момента ЧП выложили в Сеть. На кадрах видно, как мужчина с кухонным ножом в руках отталкивает продавщицу от кассы, откуда достает деньги.

Сотрудники уголовного розыска изучили камеры и выяснили, что накануне в магазин заходил похожий мужчина. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Фигуранта арестовали и завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.