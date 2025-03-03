В Индии нашли спрятанное в чемодан тело 22-летнего политика

Индийская политик Химани Нарвал была убита и выброшена на дорогу в чемодане. Об этом сообщает The Hindu.

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Как уточняется, тело 22-летней девушки было обнаружено в саквояже, забытом на автобусной остановке в штате Харьяна. На протяжении последних лет Нарвал активно занималась политической деятельностью и показала себя видным партийным деятелем. По образованию она была юристом.

В полиции отметили, что расследование не стоит на месте.

«Мы арестовали одного обвиняемого, и расследование продолжается», — приводит The Hindu слова официального представителя правоохранительных органов штата.

Семья девушки отказалась кремировать ее тело до тех пор, пока не будут найдены убийцы.

Ранее мы писали о том, что чемоданы с расчлененным телом нашли в Петербурге.