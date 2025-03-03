В Анапе рецидивист с ножом устроил дебош в медицинском центре

В Анапе неоднократно судимый 44-летний житель Ростовской области с ножом разнес медицинский центр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Как выяснилось, фигурант делал операцию в медцентре и пришел за справкой, но, когда он зашел в кабинет, закрыл дверь, достал нож и стал все крушить, разбивая стекла и роняя мебель.

Работники вызвали сотрудников полиции и Росгвардии. Заметив правоохранителей, мужчина вылез через окно на карниз.

Стражи порядка втянули дебошира в кабинет и после того, как медики сделали ему успокоительный укол, забрали в отделение.

Сейчас проводится проверка. Рецидивист подозревается в преступлении по статье 213 УК РФ "Хулиганство".