Раскрыта реакция Блиновской на приговор суда

Блогер Елена Блиновская, осужденная за уклонение от неуплаты налогов, спокойно отреагировала на озвученный приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По данным агентства, «королева марафона» выслушала приговор стоя и без слез. Решение суда она никак не прокомментировала.

Ранее Савеловский районный суд Москвы отправил Блиновскую в колонию общего режима на пять лет. Блогершу признали виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений.

«Хочу сказать только одно»: Блиновская выступила с заявлением в суде

Суд также взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей и обратил ее имущество, арестованное в ходе следствия, в доход государства.