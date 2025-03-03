Суд вынес приговор «королеве марафонов» Блиновской

Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и при помощи мужа уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, а также легализовала более 700 млн рублей.

Суд признал Елену Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.

«Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима», - огласила приговор судья Анна Козлова.

Также на блогера наложен штраф в миллион рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на пять лет, сообщает РБК.

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Напомним, что за время нахождения в СИЗО Блиновская заплатила свыше 330 млн рублей налогов. Однако в феврале, по данным telegram-канала Shot, Налоговая служба России актуализировала долг Блиновской, и оказалось, что он превысил миллиард рублей.