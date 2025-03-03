СМИ сообщили о мощном взрыве на украинском металлургическом заводе

Днем в понедельник, 3 марта, на металлургическом комбинате в городе Каменское (Днепропетровская область) произошел взрыв. Телеканал Russia Today опубликовал видеозаписи с места происшествия.

По данным украинских СМИ, взрыв связан с нарушением технологического процесса, а не с боевыми действиями. Информации о пострадавших пока нет.

Комбинат в городе Каменское - одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом. Предприятие является единственным в стране поставщиком катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта и рельсов для метрополитена.

Комбинат входит в перечень украинских стратегических предприятий. На заводе выпускается агломерат, чугун, сталь и готовая продукция.