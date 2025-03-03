Ликвидированный в Москве террорист закупал химикаты для бомбы в хозмагазинах

Ликвидированный в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) террорист закупал материалы для взрывчатки в хозяйственных магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Ликвидированный в Москве террорист закупал химикаты для бомбы в хозмагазинах
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По данным ведомства, при обыске дома террориста были найдены компоненты для кустарной взрывчатки, среди которых алюминиевая пудра, аммиачная селитра, ацетон и гидроперит. Помимо этого, террорист приобрел средства индивидуальной защиты от химикатов для изготовления бомбы.

Согласно сообщению, мужчина получал инструкции по сборке взрывного устройства по телефону.

До этого в пресс-службе ФСБ сообщили, что террорист был выходцем из центральноазиатской страны. Мужчина планировал привести в действие самодельную взрывчатку в столичном метро и в одном из культовых еврейских учреждений в Московской области. После совершения террористического акта он планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.

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