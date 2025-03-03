Ликвидированный в Москве террорист закупал химикаты для бомбы в хозмагазинах

Ликвидированный в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) террорист закупал материалы для взрывчатки в хозяйственных магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, при обыске дома террориста были найдены компоненты для кустарной взрывчатки, среди которых алюминиевая пудра, аммиачная селитра, ацетон и гидроперит. Помимо этого, террорист приобрел средства индивидуальной защиты от химикатов для изготовления бомбы.

Согласно сообщению, мужчина получал инструкции по сборке взрывного устройства по телефону.

До этого в пресс-службе ФСБ сообщили, что террорист был выходцем из центральноазиатской страны. Мужчина планировал привести в действие самодельную взрывчатку в столичном метро и в одном из культовых еврейских учреждений в Московской области. После совершения террористического акта он планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.