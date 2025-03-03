В Екатеринбурге таксист избил коллегу до смерти

Екатеринбургского таксиста заподозрили в избиении до смерти другого водителя такси, об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел 1 марта на улице Краснофлотцев. По версии следствия, между двумя таксистами возник конфликт на дороге, после чего обвиняемый остановил автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

24-летний подозреваемый, являющийся гражданином одной из стран бывших союзных республик, нанес множественные удары своему коллеге, в том числе по голове. Пострадавший позже умер в больнице.

Следствие также проводит проверку по статье о халатности, так как погибший мог находиться в России нелегально. Обвиняемого удалось найти по записям с уличных камер видеонаблюдения.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что пострадавший сам вызвал скорую помощь и был доставлен в реанимацию ЦГБ-23. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось из-за несовместимых с жизнью травм.

В ноябре в Москве таксист устроил стрельбу по автобусу, после того как водитель посигналил ему.