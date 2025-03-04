Задержали участника издевательств на автомойке в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском задержали мужчину, которого обвиняют в издевательствах над подростками на автомойке.

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Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Синарский районный суд г. Каменск-Уральский избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

По мнению прокурора, в отношении мужчины необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Кроме того, он может помешать расследованию дела и скрыть доказательства.

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый совместно со своими знакомыми незаконно посадили в машину двух подростков и привезли на автомойку.

До этого сообщалось, что студентку и ее 17-летнего друга продержали на мойке до шести утра. Несовершеннолетнего избивали битами и деревянной палкой, а девушке угрожали и забрали телефон, чтобы она не вызвала полицию.