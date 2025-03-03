Силовики задержали мужчину в Орехово-Зуеве за финансирование террористов

Сотрудники Следственного комитета задержали в подмосковном Орехово-Зуево 22-летнего мужчину, обвиняемого в финансировании террористов. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье задержали мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма
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— Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по г. Москве и Московской области, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным силовиков, мужчина финансировал террористов с мая по август 2024 года. Задержанного мужчину отправили под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Ранее власти Подмосковья предупредили о риске стать фигурантом уголовного дела за перевод денег на незнакомые номера.

Мошенники под видом попрошаек или благотворительных фондов могут передавать полученные средства террористам.

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