Россиянина без признаков жизни нашли в доме на курорте Таиланда

Россиянина нашли без признаков жизни на курорте Пхукет в Таиланде. Предположительно, причиной произошедшего стала передозировка, пишет The Phuket News.

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Возлюбленная 41-летнего мужчины обнаружила его в доме в районе Ко Кео вечером 2 марта, россиянин уже не дышал. При этом женщина по неизвестной причине сообщила о случившемся в полицию только два часа спустя.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на журнальном столике шприц и неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу, расследование произошедшего продолжается.

Ранее китайская туристка решила поплавать с маской недалеко от Пхукета и не выжила. Женщину вытащили из воды без признаков жизни всего через несколько минут.