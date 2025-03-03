Жителя Ярославля осудили на 20 лет за госизмену и покушение на диверсию

Жителя Ярославля Ивана Хрипко суд приговорил к 20 годам заключения за госизмену.

«Ярославский областной суд признал Хрипко И. А. виновным... и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, оставшейся части — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

Также мужчине назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Его задержали в декабре 2023 года по подозрению в причастности к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции Филино в Ярославле.

Ранее в Крыму россиянку осудили на 15 лет за попытку подрыва автомобиля по заданию СБУ.

Кроме того, Центральный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Урала, который был признан виновным в преступлениях по статьям, связанным с госизменой, диверсиями и покушениями на теракт.