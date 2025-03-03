Суд отправил в колонию экс-чиновника Росавиации за взятки на 10 млн рублей

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии за взятки с пилотов на 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агентства, суд признал Павлюка виновным в участии в преступном сообществе с использованием должностного положения и получении взятки в особо крупном размере. Павлюк полностью признал свою винцу и заключил сделку со следствием.

Кроме того, бывший чиновник попросил учесть в качестве смягчающего обстоятельства наличие у него тяжелобольного сына.