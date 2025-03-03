МВД ликвидировало агентство по нелегальному предоставлению нянь из Азии
Сотрудниками правоохранительных органов было ликвидировано агентство по нелегальному предоставлению нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии.
Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что иностранки получали разрешение на въезд в Россию на основании фиктивных трудовых договоров о занятии преподавательской деятельностью.
«В действительности женщины работали в семьях в качестве нянь и сиделок в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнила Волк.
Правоохранителями была установлена организатор предприятия — 45-летняя женщина, у которой, помимо российского, имеется гражданство ещё двух стран.
Волк заявила, что фигурантка ежемесячно взимала с клиентов плату за услуги в размере 120—140 тыс. рублей.
Заработок сотрудниц составлял примерно 80 тыс. рублей.
Выяснилось, что нелегальный бизнес существовал на протяжении 10 лет — за всё это время было легализовано около 300 выходцев из Юго-Восточной Азии.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая заключена под домашний арест.
Ранее в Таиланде полиция провинции Пхукет задержала трёх граждан России за работу в детских садах без соответствующего разрешения.