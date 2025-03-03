Москвичку задержали за создание платных каналов с порно в мессенджере

Полицейские на юго-западе Москвы задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте порнографических материалов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Злоумышленница в одном из мессенджеров создала закрытые каналы, в которых размещала видео- и фотоматериалы порнографического характера, предоставляя пользователям доступ к ним за денежное вознаграждение. Во ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемой – ею оказалась 28-летняя жительница столицы. Злоумышленница была задержана оперативниками по месту проживания на ул. Каховка. В ходе обыска в ее квартире обнаружены и изъяты предметы, использовавшиеся для осуществления противоправной деятельности», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.