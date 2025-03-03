Полиция завершила расследование дела о миллиардных хищениях в СБ-банке

Сотрудники правоохранительных органов якобы завершили расследование уголовного дела о многомиллиардных хищениях в Судостроительном банке (СБ-банк). По делу проходят бывший совладелец Андрей Вовченко и экс-банкир Степан Мелконов. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Адвокаты бывшего совладельца ныне обанкроченного Судостроительного банка Андрея Вовченко и Степана Мелконова <...> завершили ознакомление с материалами уголовного дела финансистов. В ближайшее время обвинительное заключение будет передано на утверждение в Мосгорпрокуратуру. Обоим фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, — передает слова собеседника газета «Коммерсантъ».

Замоскворецкий районный суд Москвы в заочном режиме начнет рассмотрение уголовного дела. Судостроительный банк входил в топ крупнейших российских банков по сумме чистых активов, а его клиентами были промышленные и торговые компании.

Судостроительный банк был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы в 2015 году. На момент отзыва лицензии неисполненные требования кредиторов равнялись 9,4 миллиарда рублей. При этом активы банка оценивались в 14,6 миллиарда рублей.