Около 42 тысяч литров нефтепродуктов вылилось в канал недалеко от порта Гамбурга

Около 42 тысяч литров нефтепродуктов вылилось в канал, который проходит близ гамбургского контейнерного порта и впадает в Эльбу.

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На территории одной из частных фирм, специализирующейся на сборе, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти, из резервуара начали утекать в Эльбу нефтепродукты. Причина этого еще устанавливается.

Издание Bild со ссылкой на пожарных сообщает: чтобы не получить в стране экологическую катастрофу, с позднего вечера воскресенья на месте разлива упорно трудятся пожарные, речная полиция и работники по охране окружающей среды.

Сообщается, что на данное время более 90 000 кубометров воды загрязнены нефтью. Аварийные службы принимают меры, чтобы грязная вода не попала в основное русло Эльбы, и ограждают пятно плавучими заграждениями.