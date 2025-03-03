Стрельба произошла после ДТП в подмосковных Мытищах

Возле дома №21 по Олимпийскому проспекту в подмосковных Мытищах произошла стрельба после ДТП. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Звуки выстрелов услышали возле дома №21 по Олимпийскому проспекту. На месте работает полиция. Стрелявший мужчина отказался что-либо комментировать, — передает слова собеседника телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел после того, как на Олимпийском проспекте столкнулись несколько автомобилей. Других подробностей по факту происшествия не приводится. Официальной информации о произошедшем на момент публикации материала не появлялось.

Ранее в мытищинском торговом центре «Красный кит» произошла стрельба, в результате произошедшего пострадали четыре человека — они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность мужчины, который устроил стрельбу в торговом центре, также установлена. Им оказался 24-летний Данил Потехин. Мужчину удалось задержать.