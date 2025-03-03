МЧС назвало причину пожара на НПЗ в Уфе

Пожар, произошедший на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе, по предварительной версии, связан с технологическим процессом, передает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, уточнили в ведомстве.

Завод загорелся в ночь на 3 марта. Возгорание было выявлено в районе печи сжигания. При этом инцидент не нес угрозы для жителей ближайших районов. На месте была задействована лаборатория для контроля состояния воздуха.

Пожарные локализовали, а позже и ликвидировали открытое горение. В то время как другие сотрудники МЧС провели проверку и не обнаружили превышения норм содержания вредных веществ возле предприятия.