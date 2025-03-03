В Подмосковье ищут троих неизвестных, ножом ранивших мужчину в ходе ссоры

Сотрудники полиции ищут троих неизвестных, которые в ходе ссоры возле одного из домов в Красногорске ранили мужчину, а потом скрылись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных на улице Заповедная в поселке Ильинское-Усово, между мужчиной и тремя неизвестными произошла ссора, в ходе которой злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения, а также нанесли ножевое ранение, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавший госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).