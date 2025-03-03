На радаре российского самолета появились фантомные метки

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На авиасудне компании «Северсталь» появились фантомные метки на радаре во время полета. Об этом рассказал Telegram-канал Aviaincident.

Рейс из Санкт-Петербурга в Череповец выполнялся 1 марта российским Bombardier CRJ200. Самолет уже отдалился от петербургского аэропорта Пулково на 142 километра. В этот момент пилоты доложили диспетчерам о срабатывании прибора ТКАС (Traffic Collision Avoidance System).

Позже они рассказали, что на радаре начали мигать ложные метки нескольких цветов: одна красная, две желтые. Странность заключается в том, что поблизости никаких других судов не наблюдалось.

Экипаж решил продолжить рейс, он прошел благополучно, говорится в посте.

Также необычный случай произошел в небе 27 февраля. Пилоты летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск пассажирского самолета авиакомпании «Россия» увидели в небе неопознанный объект — неподвижный серый шар. Почти сразу после вылета в 60 километрах от аэропорта Пулково экипаж судна связался с диспетчером и доложил о похожем на шар-зонд объекте. Случившееся на безопасность перелета никак не повлияло.