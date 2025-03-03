В Перми завели дело после избиения ребенка отчимом

Уголовное дело возбудили в Перми после избиения малолетнего ребенка отчимом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"По факту истязания отчимом малолетнего пасынка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, с марта 2024 года по 1 марта 2025-го мужчина 1993 года рождения систематически избивал своего девятилетнего пасынка и высказывал оскорбления в его адрес. 2 марта в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Свердловском районе Перми отчим применяет насилие в отношении своего малолетнего пасынка, факт был заснят на виодеокамеру, а видеозапись была размещена в интернете.

В настоящее время мужчина задержан и допрашивается следователями, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Как сообщила ранее уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, мальчик находится в удовлетворительном состоянии рядом с мамой. Семья на учетах не состояла. Мальчику и маме будет оказана психологическая помощь.