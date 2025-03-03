МЧС России предупредило, что 5 марта не следует пугаться звучания сирен тревоги. В ведомстве заявили: без паники - все по плану. Это будут плановые учения.

"5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"- сообщили в МЧС.

Там напомнили, что дважды в год по всей России проверяется работоспособность систем оповещения на объектах промышленности, образования и экстренных служб.

Тревожный сигнал должен находиться в работоспособном состоянии при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие.