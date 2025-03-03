Родственники сообщили о смерти офицера МВД, обвиненного в рекордной взятке

Родные бывшего офицера Бюро специальных технических мероприятий МВД России Дмитрия Соколова сообщили, что он скончался. Раннее военного обвинили в рекордной взятке, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на соответствующий документ.

«Из этого документа следует, что объявленный в международный розыск самый крупный в российской истории взяточник (по версии следствия) умер. Вернее, максимально точная формулировка такая: наследники Дмитрия Соколова предъявили документы о его смерти», — говорится в публикации.

Сам Соколов все это время находился за пределами России. Его вместе с начальником Георгием Сатюковым обвинили заочно в октябре 2023 года. По версии следствия, они получили взятку от администратора криптобиржи в размере 2119,5 биткоина, что эквивалентно более 15 млрд рублей. Это является рекордной взяткой в истории России.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц.