У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в акватории Тихого океана. Жители Петропавловска-Камчатского могли ощутить сейсмособытие силой до 2 баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Магнитуда сейсмособытия составила 4,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 125 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, в Петропавловск-Камчатском городском округе землетрясение ощущалось до 2 баллов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обращения от граждан не поступали, угроза цунами не объявлялась.