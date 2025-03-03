ФСБ нейтрализовала готовившего теракты в синагоге и московском метро

ФСБ нейтрализовала участника террористической организации, готовившего теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена", - сообщили в ЦОС. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", - сообщили в ФСБ.

Как рассказали в ЦОС, присягнув на верность террористической организации, подозреваемый провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. В ходе следственных действий по месту его проживания обнаружены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.