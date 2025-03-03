У бывшего заместителя Чубайса нашли иностранное гражданство

Заместитель руководителя ООО «УК «Роснано» Борис Подольский, который был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, имеет иностранное гражданство, согласно судебным документам, полученным в понедельник, 3 марта.

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— Подольский имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу, — сообщил РИА Новости.

Об аресте Подольского стало известно 1 февраля. До этого в Москве задержали нескольких заместителей бывшего главы компании Анатолия Чубайса. Это расследование уже не первое в отношении прежнего руководства компании. Так, 10 января двух бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск за многомиллиардные хищения.