СК завершил следственные действия по делу о теракте в "Крокусе"

Следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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В данный момент обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами. По словам Бастрыкина, преступления, подобные теракту в "Крокусе" или убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, тщательно и долго планируются. Об этом свидетельствуют полученные в ходе расследования данные.

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"И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям", – цитирует Бастрыкина ТАСС.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.