Пожар вспыхнул на нефтезаводе в Уфе

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Уфе. Предварительно, возгорание произошло на территории предприятия, в районе печи сжигания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкортостану.

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На место уже прибыли силы и средства МЧС. В ведомстве отметили, что угрозы для жителей ближайших районов нет. К месту ЧП также направили лабораторию для контроля состояния воздуха.

Ранее крупный пожар площадью 3,5 тысячи квадратных метров произошел на складе во Владимире. Огонь охватил два помещения склада. Предварительно, никто не пострадал.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидировали

Еще одно возгорание произошло до этого в Красноярске, где загорелся магазин смешанных товаров. Пламя распространилось по всей крыше здания. Однако через некоторое время огнеборцы смогли локализовать пожар на площади в тысячу "квадратов", а затем – полностью потушить возгорание.