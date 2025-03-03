Адвокат Добровинский прокомментировал приговор Блиновской

«Впереди апелляция, вот там могут услышать и аргументы по поводу детей, и аргументы по поводу супруга, находящегося на СВО», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя приговор блогера Елены Блиновской к пяти годам заключения.

Савеловский суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую виновной по делу об уклонении от уплаты налогов. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима. При этом по одному из эпизодов обвинения ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

«Не стоит никому злорадствовать в ситуации с Еленой Блиновской. Не стоит никому говорить, что этот процесс и приговор – не что иное, как урок всем, так называемым, инфоцыганам», – говорит Добровинский.

Также, считает собеседник, никому не следует давать советы адвокатам, как надо было вести себя на процессе. Блиновская выбрала свою защиту, и очевидно, что они сделали то, что могли сделать.