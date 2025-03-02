Из Каира депортирован россиянин, разыскиваемый за вымогательство

Из Каира в Москву депортировали россиянина, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«По версии следствия, в ноябре 2023 года в г. Хасавюрте злоумышленник совместно с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия и причинения вреда здоровью похитил директора одной из коммерческих организаций», — говорится в посте.

Ирина Волк добавила, что после похищения злоумышленники избили бизнесмена, добились от него выкупа в размере 30 млн руб., затем отпустили на свободу, а сами скрылись. Сообщник депортированного гражданина РФ был задержан и осужден. Второму злоумышленнику удалось уехать из России. В прошлом сентябре он был объявлен в международный розыск, а в 2025 году по каналам Интерпола стало известно, что он приехал в Каир по поддельным документам. Там россиянина задержали.

27 февраля США депортировали в РФ мужчину, который более десяти лет назад совершил разбойное нападение в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге и похитил с соучастниками свыше $1,5 млн.