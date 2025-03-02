Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

В Северо-восточном административном округе Москвы происходит пожар в автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах.

© МЧС

Пламя охватило двухэтажное здание на улице Добролюбова, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Погашение огня затруднено из-за высокой пожарной нагрузки внутри.

На месте ЧП трудятся 53 человека и 16 единиц техники.

Еще один пожар произошел 20 февраля в Москве. Тогда также загорелся автосервис на Варшавском шоссе в поселке Дрожжино. До этого три машины и оборудование загорелись в автосервисе в Огородном проезде. К тушению огня были привлечены 17 сотрудников ведомства и пять единиц профильной техники. Силовикам удалось оперативно ликвидировать возгорание.