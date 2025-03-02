В поезде из России в Казахстан произошло задымление

Пожарные потушили возгорание, произошедшее в пассажирском электропоезде, который следовал из российского Петухова в Петропавловск. 35 пассажиров не пострадали, сообщило МЧС республики.

"Сегодня на станции Кондратовка в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области произошло задымление под пассажирским электропоездом на маршруте "Петухово РФ - Петропавловск". В поезде находились 35 человек, но благодаря оперативности дым на вагоны не распространился. Причина - возгорание двигателя колеса в одном из вагонов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, эвакуация людей не понадобилась. Проводится охлаждение двигателя.