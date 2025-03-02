Возросло число пострадавших в результате стрельбы в ТЦ под Москвой

Число пострадавших в результате стрельбы в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах возросло до четырех человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области, передает «Интерфакс».

Врачи оценили состояние всех пострадавших как средней степени тяжести. До этого стало известно, что при стрельбе пострадали двое сотрудников охраны и сам нападавший.

Полиция уже задержала преступника, им оказался 24-летний Данил Потехин. Удалось установить, что мужчина днем пытался пройти в ТЦ с черной сумкой. Гражданина решили досмотреть, но тот отказался.

Через некоторое время молодой человек вернулся в ТЦ без сумки. Охрана вновь обратила на него внимание. Посетитель игнорировал просьбы о досмотре, между ним и тремя сотрудниками завязалась драка. В ходе конфликта раздались выстрелы.

Установлена личность устроившего стрельбу в ТЦ в Мытищах мужчины

Позже у Потехина обнаружили пистолет, сейчас выясняется, какое именно это было оружие.