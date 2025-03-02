ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Три населенных пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снарядов в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. Повреждения также получили социальный объект и легковой автомобиль. Гладков добавил, что из-за атаки ВСУ повреждена линия электропередачи - энергоснабжение временно отсутствует в восьми населенных пунктах.

Украинский FPV-дрон нанес удар по селу Двулучное Валуйского округа, на территории частного дома повреждена крыша хозяйственной постройки. Кроме этого, в селе Муром Шебекинского округа противник сбросил взрывное устройство с беспилотника. В результате атаки разрушен частный дом и надворная постройка.

Гладков добавил, что аварийные и оперативные службы приступят к работам после согласования с Минобороны РФ.