Устроивший стрельбу в ТЦ в Мытищах оказался офицером ФСО

Мужчина Данила Потехин, который устроил стрельбу в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах, якобы оказался лейтенантом Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом в понедельник, 3 марта, сообщили в соцсети.

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— 24-летний Данила Потехин не работает курьером, а лишь подрабатывает: основное место работы парня — это Федеральная служба охраны, где Потехин служит в звании лейтенанта. Вчера Потехина не пустили в здание «Красного кита» с коробом для еды, а затем — еще и отпинали. Парень пошел в машину, взял травматический пистолет Grand Power TQ-2, вернулся в ТЦ и начал стрелять по обидчикам-охранникам, — пишет Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения, что стрелявший действительно является офицером ФСО — нет.

В Сети появилось видео драки и стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

В результате стрельбы в торговом центре в подмосковных Мытищах пострадали четыре человека — они находятся в состоянии средней степени тяжести. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность мужчины, который устроил стрельбу в торговом центре, также установлена. Им оказался 24-летний Данил Потехин. Мужчину удалось задержать.