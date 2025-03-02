Стрельба в ТЦ «Красный кит» в Мытищах: главное к этому часу

В Мытищах в ТЦ «Красный кит» произошла стрельба. Пострадали три человека — нападавший и два охранника. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Причины инцидента

Мужчина в черной куртке пришел в торговый центр в 17:10 мск. Его внешний вид и поведение не понравились одному из охранников, он призвал посетителя покинуть ТЦ.

Между мужчиной и сотрудниками охраны началась перепалка, затем драка. Секьюрити все же смогли выдворить из ТЦ агрессивного посетителя. В процессе они предупредили, что в следующий раз будут обращаться с ним более жестко.

Драка со стрельбой

Через 30 минут нарушитель вернулся обратно, вооруженный травматическим пистолетом, прокричал «Вы же меня обещали побить, давайте», потребовал, чтобы охранники вышли на улицу.

Четверо охранников бросились к хулигану с тем, чтобы обезоружить его. Мужчина выстрелил, ранил сначала одного охранника, затем второго. Секьюрити в ходе потасовки применяли электрошокеры.

Посетители торгового центра, очевидцы конфликта, поспешили покинуть ТЦ, а также спрятались в бутиках на его территории.

Действия правоохранителей

На место происшествия прибыла полиция, нападавшего оперативно задержали. В настоящее время с ним ведутся следственные действия.

«В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия незамедлительно. Правонарушителя задержали», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Прокуратура Мытищ проводит проверку после происшествия в ТЦ «Красный кит», в результате которого произошла стрельба и пострадали три человека.

Последствия для охранников

При стрельбе пострадали 40-летний Александр Е. и 39-летний Иван З. Они не получили серьезных травм, медики оказали им помощь на месте происшествия.

«Просто поцарапались», — заявил один из сотрудников службы безопасности.

Личность нарушителя

За стрельбу в «Красном ките» задержан 24-летний житель Рязани Данил П. Он уже стоял на учёте в полиции, когда был несовершеннолетним.