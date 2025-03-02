Очевидец рассказал о начале стрельбы в ТЦ в Мытищах

Стрельба в ТЦ в Мытищах началась из-за того, что охрана отказалась пропустить подозрительного человека в чёрном и с чемоданом. Об этом рассказал RT очевидец. По его словам, мужчина начал сопротивляться и конфликтовать.

В прокуратуре Московской области сообщили, что подозреваемый распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул ТЦ и вернулся уже с травматом.

По данным источника RT, нападавший сделал минимум шесть выстрелов.

Ранее устроивший стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах был задержан, в результате инцидента пострадали три человека.