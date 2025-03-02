Установлена личность устроившего стрельбу в ТЦ в Мытищах мужчины

Личность мужчины, который 2 марта устроил стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, установлена. Им оказался 24-летний Данил Потехин.

Первый конфликт между стрелком и охранниками возник из-за того, что он пришел в ТЦ с большой сумкой и настойчиво отказался проходить досмотр. После общения с охранниками он покинул здание.

Вскоре Потехин вернулся без сумки. Тем не менее охрана снова попыталась его досмотреть. Он вновь отказался, что и привело к перепалке и последующему конфликту, передает Telegram-канал Baza.

В настоящее время устанавливается, какой пистолет был у злоумышленника. Сам он задержан.

В результате стрельбы пострадали по меньшей мери три человека. У них травмы ног и спины. О происшествии стало известно вечером в воскресенье, 2 марта. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры были опубликованы в Сети.