Устроившего стрельбу в мытищинском ТЦ мужчину задержали

Мужчину, который устроил стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, задержали. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

— На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Полицейские работают над расследованием инцидента. После завершения проверки сотрудники правоохранительных органов примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Раскрыта причина стрельбы в подмосковном торговом центре

В результате стрельбы пострадали по меньшей мери три человека. У них травмы ног и спины. О происшествии стало известно незадолго до информации о раненых. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры были опубликованы в Сети.