Стрельба в ТЦ Мытищ началась, когда охрана остановила мужчину с черной коробкой

Стрельба в подмосковном торговом центре (ТЦ) в Мытищах началась с того, что охранники остановили подозрительного мужчину с черной коробкой. Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", между ними началась перепалка. В ходе нее охрана применила в отношении мужчины электрошокер, а он начал стрелять. Очевидцы рассказали Baza, что остановленный посетитель провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его "как в прошлый раз". О стрельбе в торговом центре "Красный кит" в Мытищах стало известно около 17:30 2 марта. По предварительной информации, один из посетителей поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, а затем достал травматический пистолет. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро покинули здание через черный выход. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сам стрелявший и охранник.