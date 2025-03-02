В торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах произошла стрельба. Посетителей эвакуировали из ТЦ. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, трое охранников выгнали мужчину с большой сумкой из торгового центра, ударили его электрошокером, предупредили, что в следующий раз «будет хуже».

Далее дебошир вернулся с оружием, начал провоцировать обидчиков, открыл огонь. Позже он заявил, что «оружие применил в качестве самообороны».

По словам очевидцев, сейчас ТЦ работает в штатном режиме. Ведется расследование причин и обстоятельств ЧП.