В Сети появилось видео драки и стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Камеры наблюдения торгового центра «Красный кит» в Мытищах зафиксировали момент драки и последующей стрельбы. Это видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как мужчина достает пистолет и направляет его на сотрудников охраны. Свидетели происшествия рассказывают, что злоумышленник намеренно провоцировал охранников, интересуясь, повторят ли они избиение «как в прошлый раз», передает Telegram-канал Baza.

В результате стрельбы пострадали по меньшей мери три человека. У них травмы ног и спины. О происшествии стало известно незадолго до информации о раненых. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.