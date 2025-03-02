Приморье охватили сильные природные пожары

В Приморье зафиксировано 16 пожаров, из которых действуют 8. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Площади пожаров в районе сел Комиссарово, Пархоменко, Андреевка — по 5 га, у села Перетино — 3 га, вблизи Раздольного, Раковки и Заводского — по 1 га, отметили в пресс-службе.

Зарегистрировано 88 термических аномалий, из них 9 — совпадает с пожарами на землях иных категорий, 2 — с лесными пожарами, 7 — с ранее зарегистрированными термоточками.

Журналисты заметили, что из-за сухой зимы горят поля. В ряде районов водителям приходится «прорываться через языки пламени» при поездках по трассам между населенными пунктами.

Сильные возгорания зафиксировали около городов Партизанска и Находки, а также в районе посёлка Шкотово.

По данным ГО и ЧС региона, в ликвидации пожаров задействовано 129 человек.

Накануне региональный уровень реагирования на тушение природных пожаров был введен в девяти округах и районах Приморского края: в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе, что позволяет мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний.