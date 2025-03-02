Россиянка захлебнулась кровью в сауне на глазах у мужа

В Екатеринбурге 41-летняя женщина захлебнулась кровью в сауне на глазах у мужа. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Россиянка решила отдохнуть с супругом в заведении на Рассветной улице. Внезапно горожанке стало плохо, и она решила окунуться в бассейн.

Жительница Екатеринбурга начала тонуть, неладное заметил муж и вытащил возлюбленную. Он стал ее откачивать и вызвал бригаду медиков. Из рта и носа женщины пошла пена, а затем у нее началось сильное кровотечение.

Прибывшие врачи не сумели реанимировать россиянку. Одна из ее родственниц поделилась, что женщина не долечила гайморит.

«Возможно, был резкий перепад температуры, и сосуды лопнули, раз шла отовсюду кровь», — поделилась собеседница E1.ru.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области восьмилетний школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса.