Названа возможная причина крупного пожара на складе в Подмосковье

Причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы проводки или плафона освещения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, пожар локализовали на площади 9,5 тыс. квадратных метров. Точные выводы о причине пожара сделают эксперты после осмотра места происшествия.

Пожар на складе с пластиковой продукцией, расположенном в подмосковной деревне Большое Буньково, начался в ночь на 2 марта. Изначально в МЧС РФ сообщили, что огонь распространился на площади 3 тыс. квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. «квадратов», и пламя продолжало распространяться дальше.

Всего к ликвидации пожара привлекли 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направили передвижную лабораторию, чтобы специалисты могли взять пробы воздуха и оценить концентрацию вредных веществ.