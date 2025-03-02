В Самаре девушку-подростка избили толпой возле ТЦ и разбили ей голову

В Самаре 17-летнюю девушку жестоко избили толпой возле ТЦ и проломили ей голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

Инцидент произошел 1 марта возле торгового центра «Вива Лэнд». Девушку-подростка сначала увели на разговор в туалет, а затем позвали на улицу, где несовершеннолетнюю жестоко избили толпой в «слепой» зоне.

В результате девушка попала в больницу. Сообщается, что у нее разбиты голова и лицо, ушибы по всему телу, а также подозрение на сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности активных участников избиения. Полицейские в данный момент выясняют детали и обстоятельства инцидента, а также просят очевидцев случившегося сообщить все, что им известно.

До этого четвероклассники толпой избили девочку в российской школе. Мальчики таскали ее за волосы и лупили малолетнюю, пока в ситуацию не вмешался педагог.