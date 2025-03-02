Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 9,5 тысячи «квадратов». Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в МЧС России.

Уточняется, что площадь обрушения кровли на складе составила 2,5 тысячи «квадратов», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Возгорание началось ночью 2 марта в деревне Большое Буньково. На склад была направлена мобильная лаборатория.

12 января пожар произошел в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках. Пламя охватило территорию площадью 1,2 тысячи квадратных метра.

10 января пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров произошел в одном из зданий промышленной зоны в Гатчине. Информация о пострадавших не поступала.